Питерский мошенник, похитивший деньги у 87-летней пенсионерки арестован полицией

По данному факту было возбуждено уголовные дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 12 сентября в общежитии, расположенном на улице Здоровцева, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний неработающий молодой человек. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.