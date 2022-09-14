Питерский мошенник, похитивший деньги у 87-летней пенсионерки арестован полицией

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Питерский мошенник, похитивший деньги у 87-летней пенсионерки арестован полицией
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников
7 сентября 2022 года в полицию поступило сообщение от пенсионерки 1936 года рождения, проживающей в доме №16 на проспекте Славы о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внучка попала в ДТП и необходимы денежные средства для того, чтобы прекратить уголовное дело. Позже потерпевшая передала курьеру 430 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовные дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 12 сентября в общежитии, расположенном на улице Здоровцева, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний неработающий молодой человек. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

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