Сарик Андреасян впервые высказался о творчестве покинувшего Россию Валерия Меладзе

Сарик Андреасян решил высказаться о творчестве покинувшего Россию исполнителя Валерия Меладзе. Режиссер признался, что он обожает композиции артиста.

По словам Сарика, в творческой среде нынче можно успешно продвигаться, даже несмотря на сложную политическую ситуацию. В качестве примера Андреасян привел Валерия Меладзе, который ранее уехал из РФ:

«Знаете, я уверен, что творческая область устроена по-другому. В глубине души могу обижатся на Меладзе из-за того, что он плохо что-то сказал и уехал, однако я обожаю его композиции, вы должны понять! Талант во главе угла в данном деле».

Режиссер также прокомментировал остальных знаменитостей, которые покинули родную страну. Он считает, что звезды, выбравшие эмиграцию, предали зрителя.

«Они таким образом показали свое истинное лицо перед поклонниками, которые доверяли им. Это предательство своего народа. У меня есть тоже зрители, они любят мой контент. А я люблю этих людей, поскольку только для них и работаю».