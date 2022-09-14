Стремоусов сообщил о тяжелых боях на линии соприкосновения в Херсонской области

В настоящее время идут тяжелые боевые действия на линии соприкосновения в Херсонской области. Об этом сегодня вечером, 14 сентября, заявил Кирилл Стремоусов.

По заявлению заместителя главы администрации региона, ВСУ (вооруженные силы Украины) не достигли успеха.

«Объехав всю линию фронта, я могу с уверенностью заявить, что никакие села они не заняли. Везде сейчас идут тяжелые бои, солдаты терпят потери», — сказал Стремоусов.

Напомним, ранее чиновник сообщил об отражении атаки украинских солдат на с. Давыдов Брод (Великоалександровский район, Херсонская область). По предварительным данным, населенный пункт сейчас «на замке».