Светлана Лобода заявила, что информация о сотрудничестве с Первым каналом является ложной

На днях некоторые СМИ написали о том, что украинская исполнительница Светлана Лобода якобы решила вернутся в РФ. Также сообщалось, что Первый канал готов стать ее партнером по концертной деятельности.

Однако, как выяснилось, эти данные оказались ложными. Об этом поведала сама артистка.

«К своему огромному удивлению я обнаружила, что билеты были напечатаны на бланках, где именуется мое шоу неверно и медиа партнером был указан Первый канал. Это не правда, не соответствует действительности!», — написала Светлана.

Уточним, что исполнительница поделилась информацией со своими подписчиками в соцсетях. По словам скандальной певицы, ее в очередной раз оклеветали. Благотворительный тур, который запланирован по городам ФРГ в скором будущем, не был организован с участием российской стороны.