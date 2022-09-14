В «Артеке» завершился фестиваль ГТО

В Международном детском центре «Артек» завершился фестиваль «Готов к труду и обороне». Финал среди школьников проходил с 4 по 12 сентября. В нем приняли участие более 550 человек – представителей разных регионов России. Почетное первое место заняли школьники из Ханты-Мансийского автономного округа.

Все участники финального этапа, безусловно, имели хорошую подготовку. Ребятам предстояло сразиться друг с другом и проверить свои возможности в различных нормативах, предусмотренных ГТО. Например, забегах на разные дистанции, отжиманиях, подтягивании, стрельбе из электронного оружия, метании мяча или прыжках в длину.

Второе место по праву досталось школьникам из Башкирии, а третье, но не менее достойное, – команде, представляющей Санкт-Петербург. Ребята ничуть не расстроились, ведь в таких соревнованиях главное – участие, а не победа. Это подтвердила 12-летняя ученица из Самарской области.

«На таких состязаниях можно посмотреть, что умеют другие и показать, чему научилась сама. Каждый день ставлю себе новые цели», – рассказала Арина Кудряшева.

Юные спортсмены отмечают, что финал фестиваля ГТО в «Артеке» стал для них одним из самых ярких событий года, ведь они не только продемонстрировали свои физические возможности в состязаниях, но и просто отлично провели время в компании единомышленников.

«Здесь круто, атмосферно, много детей, хорошее соперничество. Я впервые в «Артеке», давно хотела сюда попасть, ощущения незабываемые. А еще тут очень красиво, море, горы, хорошие вожатые. Помимо соревнований у нас много разных событий, массовки, экскурсии. Все нравится», – делилась впечатлениями София Трегубова из Тульской области.

«Артек» был выбран местом для проведения финала «Готов к труду и обороне» не просто так. Именно здесь, без всяких фестивалей, каждый день ребятам прививают любовь к спорту, правильному питанию и здоровому, активному образу жизни. В разные смены в Международный детский центр приезжают знаменитые российские спортсмены, чтобы попробовать себя в роли вожатых и провести с детьми целый день. Они рассказывают юным артековцам свои истории успеха, тем самым мотивируя ребят, а также устраивают «звездные зарядки». В конце августа, например, к ним приезжала олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва.

Особое внимание уделяется тому, чтобы дети не только правильно питались, но чтобы им было еще и вкусно, ведь пресловутое «ПП» часто ассоциируется с куриной грудкой и гречкой, что навряд ли вызовет у детей особый интерес. Для этого сбалансированную пищу, с изобилием свежих овощей, вкусного мяса и рыбы готовят артековцам профессиональные повара профильного комбината.

На столах детей всегда есть и свежие фрукты, в том числе крымские, а также другие продукты, составляющие основу сбалансированного по КБЖУ питания. Поскольку кормят пять раз в день, да ещё и по системе «шведский стол», все остаются сытыми, довольными и после приема пищи благодарят поваров.

Фестиваль ГТО в России проводился уже в седьмой раз. Будущим абитуриентам он дает возможность получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, при условии получения всех знаков отличия комплекса.