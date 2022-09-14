В кабмине Украины заявили, что получали от России сигналы о готовности начать переговоры

В Киеве утверждают, что они получали от отдельных российских официальных лиц сигналы о готовности срочно начать переговоры. Об этом во вторник, 14 сентября, заявила Ольга Стефанишина.

По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Киеву поступали подобные предложения. При этом она не уточнила о том, звучали ли предлажения о переговорах после начала контрнаступления под Харьковом.

Вместе с тем Стефанашина утвердительно ответила на вопросы, намерены ли в Украине перед переговорами дождаться итогов контрнаступления. Как уточнила вице-премьер, они возможны исключительно после вывода войск ВС РФ с Украины:

"Лишь после этого правительство будет готово к переговорам, которые основаны не на ультиматумах России, а на том, что позволит закончить войну и избежать нового конфликта, когда РФ восстановит свои резервы".