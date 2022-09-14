Военкор Александр Коц рассказал об уроках поражени под Харьковом

Александр Коц признал, что ВСУ одержали победу под Харьковом, вынудив ВС РФ отступить из населенных пунктов. Военкор заговорил о том почему, по его мнению, так произошло, и что нужно делать дальше, чтобы не допустить аналогичных ошибок.

«Мы имеем проблемы, которых раньше не имели. Мы все время наступали, не думали об обороне. Теперь необходимо учиться обороняться», — сказал он.

Эксперт считает, что российское командование должно сменить кардинально подход к проведению СВО.

«Если не хотят объявлять войну, объявить контртеррористическую операцию. Привлечь различные силы и средства, которые оговариваются по закону, чего нету в формате спецоперации, так как нет законодательного формата. Мы понимаем, как мобилизация скажется на обществе, поэтому вряд ли. Но следует подготовить новые силы», — заявил Коц.

Главным секретом успеха Украины в операции на харьковском направлении стало то, что ВСУ использовали новую тактику, которая в корне отличалась от того, что было на херсонском направлении. Не последнюю роль сыграли НАТОвские разведданные, заключает военкор.