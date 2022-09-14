Военкор Александр Коц рассказал об уроках поражени под Харьковом

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Военкор Александр Коц рассказал об уроках поражени под Харьковом
Политика
Фото из открытых источников

Александр Коц признал, что ВСУ одержали победу под Харьковом, вынудив ВС РФ отступить из населенных пунктов. Военкор заговорил о том почему, по его мнению, так произошло, и что нужно делать дальше, чтобы не допустить аналогичных ошибок.

«Мы имеем проблемы, которых раньше не имели. Мы все время наступали, не думали об обороне. Теперь необходимо учиться обороняться», — сказал он.

Эксперт считает, что российское командование должно сменить кардинально подход к проведению СВО.

«Если не хотят объявлять войну, объявить контртеррористическую операцию. Привлечь различные силы и средства, которые оговариваются по закону, чего нету в формате спецоперации, так как нет законодательного формата. Мы понимаем, как мобилизация скажется на обществе, поэтому вряд ли. Но следует подготовить новые силы», — заявил Коц.

Главным секретом успеха Украины в операции на харьковском направлении стало то, что ВСУ использовали новую тактику, которая в корне отличалась от того, что было на херсонском направлении. Не последнюю роль сыграли НАТОвские разведданные, заключает военкор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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