Военкор «Известий» рассказал последнюю информацию об обстановке в Красном Лимане

Ранее в СМИ появилсь информация о том, что ВСУ пытаются снова штурмовать Красный Лиман. Позже уточнялось, что недалеко от города в настоящее время идут локальные бои. Также украинские диверсионные группы пытаются форсировать Северский Донец.

Сейчас там работает военная комендатура. Бойцы патрулируют город, обследуют все дома. Корреспондент говорит, что работает артиллерия на подступах к Красному Лиману.

Сотрудниками администрации проводится работа с населением. Они раздают необходимую гумпомощь, а также помогают горожанам в других вопросах. При этом военкор добавляет, что людей на улицах становится все больше, постепенно открываются рынки и магазины.