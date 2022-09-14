Военный эксперт Дандыкин заявил, что необходимо полностью уничтожить логистики ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин, являющийся капитаном 1-го ранга запаса, заявил о том, что российские солдаты должны уничтожить логистику ВСУ.

«Армия РФ должна полностью уничтожать украинскую логистику, прервав цепочки по снабжению техникой и вооружением. Должны разрушаться все железные дороги, а также мосты», – считает Дандыкин.

Эксперт утверждает, что делать это нужно с целью нарушения перемещения ВСУ. Также нельзя допускать поддержку украинских солдат боеприпасами и западной техникой.

«Думаю, что вскоре этот вопрос будет решен», – проинформировал Дандыкин.

Сегодня также прозвучало мнение о том, что РФ может быть вскоре втянута в полномасштабную войну. Тогда не исключено, что Москва будет вынуждена использовать весь свой военный потенциал.

Удар по Кривому Рогу. 14.09.2022