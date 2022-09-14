Военный эксперт Кнутов: Следует ожидать серьезного удара ВСУ по Донбассу

Военный эксперт заявил о том, что ВС РФ следует ожидать удара ВСУ по Донбассу. По словам Юрия Кнутова, украинские силы готовятся к серьезной атаке на востоке.

Вооруженные силы могут перебросить группировку из Харьковской области, а затем попытаться вести контратаку в Донецком направлении. Специалист подчеркивает, что России следует задействовать спутники и беспилотники с целью отслеживания перемещения украинских подразделений. Это нужно, чтобы выяснить точное направление предполагаемого удара.

«Скорее всего, значительную часть сил, которые сейчас находятся на Харьковском плацдарме, Киев перебросит на Донбасс. Необходимо быть готовыми к попыткам прорыва ВСУ. Кто-то говорит, что произойдет это через Угледар, но называются и иные населенные пункты. Здесь ключевую роль играет разведка».

Кнутов добавил, что в Херсоне артиллерия и авиация РФ сдерживают противника. Хотя также сегодня сообщалось о массовом скоплении западной техники и ВСУ на Запорожском направлении.