Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
Президент РФ Владимир Путин так и не осознал, что решение начать СВО на Украине было ошибкой. В этом уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Так политик
При крушении беспилотника в Ставропольском крае пострадали 6 человек. 14 сентября 2022 года дрон упал в Кендже-Кулаке (Туркменский район). После
Недавно певица Светлана Лобода заявила, что была артисткой номер один в России. Теперь к ней решила присоединиться Ани Лорак, которая сделала не
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Российский певец, композитор, музыкант, 61-летний Сергей Пенкин объяснил, почему он не хочет выступать на Донбассе. Как призналася артист, ему больно
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине. По словам командира батальона «Восток», по большому счету усиление ВСУ
Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».
В настоящее время идут тяжелые боевые действия на линии соприкосновения в Херсонской области. Об этом сегодня вечером, 14 сентября, заявил Кирилл
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