Озвучена новая версия насчёт исчезновения Алисы Казьминой

Журналистка Алиса Казьмина, которая заболела сифилисом, с марта не выходит ни с кем на связь. В последних постах в соцсетях модель обвиняла в тяжелом венерическом недуге родную мать Наталью Сарычеву. Девушка даже хотела идти в правоохранительные органы и написать заявление на родственницу.

"Проблемы с сознанием у нее начались очень давно. Кажется, появилсь тогда, когда отношения с Андреем пошатнулись. Не исключаю, что первые тревожные звоночки были еще раньше. А после разлада между ними она начала болеть, заговорила о порче, упоминала прочие мистические дела. Чем дальше, тем сильнее она путалась в отчаянии", - заявила врач-психиатр Ирина Антипова.

Алиса говорила, что мама специально заразила ее сифилисом во время капельницы. От горя больная Казьмина сбежала из дома со своими дочерями. Позже она бесследно пропала.

Подписчики спрашивали журналистку, все ли с ней в порядке. Но ответа они так и не получили. Судя по словам докторов, у экс-супруги Аршавина начались серьезные проблемы с психическим состоянием. Близкие и друзья давно обращали внимание на странные мысли и спутанное сознание журналистки.