Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
На Украине были захвачены семь российских грузовиков. Техника РФ в ближайшем будущем может быть использована для проведения диверсионных действий. Об
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Российский певец, композитор, музыкант, 61-летний Сергей Пенкин объяснил, почему он не хочет выступать на Донбассе. Как призналася артист, ему больно
Анастасия Волочкова отправилась в гости в весьма неприличном наряде. Балерина, которая оделась не по сезону, шокировала своих поклонников. Наряды
Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине. По словам командира батальона «Восток», по большому счету усиление ВСУ
Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».
Сейчас на Харьковском фронте наблюдается непростая ситуация. Российская армия продолжают атаковать своего противника. ВСУ, которые нашпигованы
Самое сильное обострение армяно-азербайджанского конфликта за последние 2 года поставило Ереван и Баку на грань новой полномасштабной войны. Из
В городе Зеленогорск Курортного района Петербурга на муниципальных довыборах должность получил Дмитрий Чечин. Он является сыном Натальи Чечиной из
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