WarGonzo заявил, что ВСУ снова приступили к штурму Красного Лимана

ВСУ (Вооруженные силы Украины) снова приступили к штурму Красого Лимана (Краматорский район, Донецкая область). Об этом сегодня утром, 14 сентября, сообщил военкор Семен Пегов в канале WarGonzo.

По информации источников эксперта в Краснолиманском районе, бойцы «Барса-16» (отряд «Кубань»), в настоящее время ведут бои за город возле населенного пункта. Украинскими военнослужащими приняты попытки атаковать отдельные позициив Красном лимане, увеличив огневое давление на врага.

Пока ситуация не критическая, однако мы вскоре можем к ней приблизиться. Паники нет, но есть данность, — говорится в WarGonzo.

Таже в зоне боевых действий на Донецком направлении находится комендантский полк Народной милиции ДНР, которым обеспечивается порядок в самом городе.

Вчера, 13 сентября, ВСУ трижды попытались построить переправу через р. Северский Донец.