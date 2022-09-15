49-летняя Наташа Королева неприятно удивила публику своим внешним видом

Наташа Королева неприятно удивила публику своим внешним видом. 49-летняя певица, которая сильно поправилась, изумила россиян.

На последнем видео исполнительница выглядит очень располневшей. Новый ролик звезда опубликовала в своем микроблоге. В кадре артистка запечатлена во время праздничного мероприятия. Певица совсем не была похожа на себя.

Шокированные подписчики заявили, что Наташа «опухла». Что является виной подобных изменений (возможные проблемы со здоровьем, образ жизни или неправильно выбраный ракурс), неизвестно.

«Ого, ну и Наташа располнела....», «Распухла с голоду», «Поправилась видно чутка!», «Не узнала Королеву!», - написали россияне.

Но нашлись и заступники певицы. Они отметили неудачный кадр, не более того.