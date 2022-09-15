Fox News: Россия и Китай объединились, чтобы бросить вызов США

Россия и Китай по отдельности представляют большую угрозу для Америки, а их союз в несколько раз увеличит эту опасность. Как пишет в четверг, 15 сентября, Fox News, РФ и КНР объединились, чтобы бросить вызов США.

По словам экс-сотрудницы разведуправления Минобороны Ребекки Коффлер, есть несколько веских причин считать тандем Пекина и Москвы угрозой для Вашингтона. Страны объединились в стремлении ослабить Америку на глобальной арене.

Напомним, что Путин и Си Цзиньпин встретились в Узбекистане сегодня в рамках проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества. После семидневных совместных учений «Восток-2022» лидеры четко высказали свое мнение насчет антиамериканских стратегических амбиций.

Как пишет издание Fox News, Китай и РФ «разработали доктрины, которые направлены на победу на поле боя с США, если вдруг Вашингтон решит вмешаться в региональный конфликт». К примеру, речь может идти о потенциальном вводе войск КНР на о.Тайвань.



