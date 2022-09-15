Герцогиня Меган Маркл не смогла сдержать радости при виде королевы Елизаветы II в гробу

Вчера, 14 сентября, в Вестминстере прошло прощание с Елизаветой II. Гроб с королевой доставили еще во вторник, поэтому королевская семья традиционно открыла «прощание».

Принц Гарри на церемонии не мог сдержать слез. Он рыдал, все время их утирая. Впрочем, судя по всему, супруга не разделяла его чувства.

Во время церемонии зрители прямой трансляции заметили, что Меган Маркл не смогла сдержать радости при виде монархини в гробу. Британцы обрушились с критикой на герцогиню. Маркл с ухмылкой на лице вышла с автомобиля. Улыбка на лице показалась публике неуместной.

Напомним, что между покойной Елизаветой II и супругой ее младшего внука были непростые отношения. После смерти британской правительницы многие обвинили Маркл в том, что та существенно пошатнула и без того слабое здоровье 96-летней королевы.