Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
Президент РФ Владимир Путин так и не осознал, что решение начать СВО на Украине было ошибкой. В этом уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Так политик
При крушении беспилотника в Ставропольском крае пострадали 6 человек. 14 сентября 2022 года дрон упал в Кендже-Кулаке (Туркменский район). После
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Стюардеса, которая сфотографировалась в кружевных чулках в самолете, вызвала настоящий фурор в Сети. Бортпроводница восхитила пользователей. Девушка
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине. По словам командира батальона «Восток», по большому счету усиление ВСУ
Недавно киевский режим обратилcя к грузинским властям с просьбой «открыть второй фронт» против РФ на территории Абхазии и Южной Осетии. Реакция
В настоящее время идут тяжелые боевые действия на линии соприкосновения в Херсонской области. Об этом сегодня вечером, 14 сентября, заявил Кирилл
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