Комбат Ходаковский: Красный Лиман в ДНР остается под контролем союзных войск

ВСУ не прекращают попыток захватить Красный Лиман в ДНР (Донецкая Народная Республика). Об этом в четверг, 15 сентября, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По информации комбата, киевские власти поставили задачу перед своими войсками взять город любым способом.

«Красный Лиман пока мы удерживаем. Противник поставил задачу овладеть Красным Лиманом. Пока у них не получается ничего. Скорее всего, и не получится. У нас происходит перегруппировка по фронтам. В город подошло подкрепление», — заявил Ходаковский.

Также он добавил, что сохраняется высокая напряженность на всех фронтах боевого соприкосновения.

Вместе с тем, по словам военного ДНР, контрнаступление ВСУ ожидается в районе Песок и на угледарском направлении. Союзные силы ожидают прибытия свежих резервов из РФ, по этому, в общем, картина весьма оптимистическая.