Ходаковский заявил, что ВСУ не утратили наступательный потенциал

Наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил Александр Ходаковский.

По словам командира донбасского батальона «Восток», в скором времени фронт на всех направлениях должен стабилизироваться.

«То, что украинские войска продолжают наступательные действия — это факт. Но очевидно то, что вкоре наступит инерция. Я считаю, что фронт стабилизируется в ближайшее время. Тогда ВС РФ будет навязывать только свою тактику», — заявил Ходаковский.

Напомним, ранее Ходарковский дал прогнозом касательно дальнейшего развития событий на фронтах. Комбат ДНР сообщил, что ВСУ не смогут воевать долго, учитывая нынешние потери.