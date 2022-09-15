Кедми заявил, что Молдавия и Украина могут уже завтра напасть на Приднестровье

После провала очередного контрнаступления ВСУ под Херсоном и на Харьковом направлении, киевский режим продолжает поиски. Власти Украины думают, каким образом нанести ощутимый репутационный удар по РФ.

Этим ударом может стать провокация в Приднестровье. В этом уверен израильский военный эксперт Яков Кедми.

"Поиски их весьма инициативны. Молдова сперва обратится за помощью к киевсим властям и введет свои войска в русскоязычное Приднестровье. Не исключено, что случиться это может даже завтра. Что в ответ сделает Россия?"- задается вопром эксперт.

По мнению Кедми, российское правительство и солдаты должны быть готовы к такому развитию событий. Эксперт заявил, что войскам ВС РФ давно нужно стоять в Приднестровье.

В общем и целом, заключает специалист, вся эта приднестровская история может стать гораздо хуже, чем ранее разрекламированное контрнаступление на харьковском направлении.