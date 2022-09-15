Новый подход к старым территориям: заброшенные промзоны Москвы становятся центрами притяжения районов

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Новый подход к старым территориям: заброшенные промзоны Москвы становятся центрами притяжения районов
Москва / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Столица стремительно избавляется от депрессивных районов брошенных предприятий. Вместо них расцветают современные кварталы и спортивные объекты. Но такой подход с индустриальными «заброшками» используют далеко не все.

Десятилетиями в Москве рос так называемый «ржавый пояс» – ширилась полоса из огромных промышленных зон, которые в силу заброшенности основополагающих предприятий практически не использовались. Не считать же полноценно задействованными в жизни столицы гаражи, разрозненные склады или щебечно-песчаные карьеры?! Архитекторы и дизайнеры первыми обратили внимание на погибающие без человеческого присутствия гиганты вроде предприятий «Красный Октябрь», «Красная Роза», завод «Манометр», Хрустальный завод имени Калинина. Они и начали «пластическую операцию» в центре Москвы, преобразовав заброшки в современные офисы и досугово-развлекательные центры. Так появились дизайн-завод «Флакон», Центр дизайна Artplay, международный некоммерческий образовательный проект «Стрелка» в «Красном Октябре».

При столичном градоначальнике Сергее Собянине разработали и успешно реализуют масштабную программу по редевелопменту заброшенных территорий Москвы. К развитию территорий решили подходить комплексно.

- Не застроить всё жильем, а сформировать технологичный пояс Москвы, наполненный разнообразными функциями и типами застройки, подходящий для нашего динамично и разносторонне развивающегося города, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По оценке мэрии, реализация проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей в качестве поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей. Постепенно столица избавляется от «ржавого пояса», меняя его на современное обрамление. Вместо завода «ЗИЛ» выросли городские кварталы с детскими садами и школами, гостиницами и офисами, Ледовая арена ЦСКА, Олимпийский центр синхронного плавания, Музей хоккея, парк «Тюфелева роща».Внутридомовые пространства заняли не хаотичные парковки, а скверы, в которых хочется прогуляться. 

С начала 2022 года 63 объекта площадью более 2,5 млн кв. метров построили на территории бывших промзон. Сданы 36 жилых домов, четыре детсада и школы, семь офисных и торговых центров, а также 13 складов и три производственных объекта.

 

В Санкт-Петербурге схема развития новых жилых районов более примитивная. Если промзону и застраивают, как, например, улицу Парфёновскую (метро «Фрунзенская») с окрестностями, то в ней возникают только многоэтажки, максимум с булочной и магазином разливного пива на первом этаже. Какие там парки, спортзалы и школы!? С другой стороны, в новостройках Васильевского острова сейчас и вовсе рады подключению к центральной канализации. Разница ожиданий колоссальная, не правда ли?

На этом фоне проект развития Горской (бывшая площадка для строительства дамбы) от компании «Мегалайн» выглядел совершенно иначе, практически революционный подход. Вместо роста многочисленных многоэтажек и торгово-развлекательных комплексов, инвестор был заинтересован в создании инновационного центра, куда входили бы IT-деревня, туристический кластер и комплекс небольших складов формата light industrial. В заявленных масштабах терялись дополнительные плюсы вроде благоустроенной набережной, прогулочных зон или огромного музея. Проект реновации Горской выглядел глотком свежего воздуха в душной атмосфере однотипного подхода к комплексной застройке. Но такие идеи оказались слишком новаторскими для культурной столицы. Может быть поэтому спустя год после заключения соглашения с ООО «Мегалайн» по развитию заброшенной промзоны, Смольный решил его разорвать, не обращая внимание ни на уже затраченные инвестором на разработку проекта 240 млн рублей (общий объём будущих вложений составлял 60 млрд руб.), ни на 17,5 тысяч потенциальных рабочих мест, которые так и не будут созданы. Вектор развития Горской сменился, и на побережье Финского залива теперь хотят разместить яхт-клуб, а также обустроить торгово-развлекательную зону.

Как скоро на берегу поставят на прикол роскошные парусники и яхты с мотором – тоже непонятно, местную акваторию особо и не изучали на вопрос проходимости судов. Пока же промзона в Горской продолжает выполнять функции несанкционированной свалки, куда круглый год свозят мусор, а зимой – ещё и снег. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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