Певица Клава Кока объявила войну СМИ за порочащие ее честь публикации

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Певица Клава Кока объявила войну СМИ за порочащие ее честь публикации
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Фото из открытых источников

Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) обратилась ко всем СМИ, которые распускают о ней нелестные слухи. Певица объявила войну журналистам за публикации, которые порочат ее честь и достоинство.

Артистка в своем Телеграме опубликовала видео ко всем тем, кто нелестно о ней отзывается, распускает сплетни. Особенно не понравились Клаве новости, как она "полуголая" выступила возле храма и нецензурно выражалась со сцены. 

По словам исполнительницы, все песни на концерте во Владивостоке ранее были согласованы с организаторами шоу. Звезда уверена, что кто-то платит прессе, чтобы ее выставляли не в самом лучшем свете.

Также певица, которая даже процитировала провокационные заголовки СМИ, добавила, что лейбл, который с ней работает, подаст в суд и прокуратуру из-за обвинений в оскорблении чувств верующих  и развращении молодежи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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