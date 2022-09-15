Певица Клава Кока объявила войну СМИ за порочащие ее честь публикации

Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) обратилась ко всем СМИ, которые распускают о ней нелестные слухи. Певица объявила войну журналистам за публикации, которые порочат ее честь и достоинство.

Артистка в своем Телеграме опубликовала видео ко всем тем, кто нелестно о ней отзывается, распускает сплетни. Особенно не понравились Клаве новости, как она "полуголая" выступила возле храма и нецензурно выражалась со сцены.

По словам исполнительницы, все песни на концерте во Владивостоке ранее были согласованы с организаторами шоу. Звезда уверена, что кто-то платит прессе, чтобы ее выставляли не в самом лучшем свете.

Также певица, которая даже процитировала провокационные заголовки СМИ, добавила, что лейбл, который с ней работает, подаст в суд и прокуратуру из-за обвинений в оскорблении чувств верующих и развращении молодежи.