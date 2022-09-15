Политолог Светов объяснил, почему Грузия не откроет «второй фронт» против России

Грузия не решится на проводение референдума на тему «второго фронта» против РФ. Сейчас грузинам нужен мир, а не кровопролитие за Южную Осетию и Абхазию. В этом уверен политолог Юрий Светов.

«Думаю, что Грузия не пойдет на обострение отношений с РФ. Им удалось сохранить определенный нейтралитет за время проведения СВО», — заявил эксперт.

По словал политолога, молчание в российско-украинском конфликте идет на пользу Грузии, поскольку она на этом зарабатывает.

«Это нормальное явление. Грузия в центре разных путей, как торговых и экономических, так и культурных. Сейчас она всячески использует возможности. Думаю, что грузины не откажутся от нейтралитета», — добавил он.

Эксперт также уточнил, что в целом позиция Грузии по Украине ясна. Она молча поддерживает Киев. Но есть неприятное прошлое, из-за которого грузинские власти извлекли урок:

«У них травма из-за Абхазии и Южной Осетии. Эту ситуацию они проецируют на себя, поэтому поддерживают Украину. Из-за всех потрясений, которые за последние несколько лет Грузия перенесла, она не станет ввязываться в конфликт с РФ».