Председатель Генассамблеи ООН призвал к срочной демилитаризации Запорожской АЭС

Запорожская АЭС должна быть срочно демилитаризована. Все стороны конфликта обязаны в кратчайшие сроки отвести силы от нее. Об этом в четверг, 15 сентября, заявил председатель 77 сессии Генассамблеи ООН.

Чаба Кереши:

"Касательно Запорожской АЭС, давайте будем называть вещи своими именами. Это самая серьезная проблема по ядерной безопасности"

Кереши предположил, что самым лучшим решением на сегодняшний день является обращение к сторонам конфликта с просьбой немедленно демилитаризовать ЗАЭС.

Он призвал отвести войска, а также гарантировать, что ни одна операция не коснется АЭС в Запорожье. Политик подчеркнул, что такой вариант урегулирования проблемы "является хорошим вариантом как для России, так и для Украины и других государств".