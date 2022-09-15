Продюсер Рудченко сравнил перспективы певца Макса Барских на Западе с дыркой от бублика

Макс Барских наивно полагает, что его творчество за рубежом кому-то нужно. На самом деле в европейских странах и США есть немало своих звезд, а рынок ограничен. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

По словам музыкального критика, украинскому певцу просто нет там места. Артистам с постсоветского пространства необходимо не забывать о менталитете западных стран. В общем и целом, перспективы музыканта можно сравнить с дыркой от бублика.

Как отметил Рудченко, украинские знаменитости, которые ушли с культурного рынка РФ в лучшем случае будут заниматься аранжировками для артистов за рубежом. Себя как самодостаточных исполнителей они не смогут продать, а выехать на жалости к народу Украины тоже не получится, поскольку эта тема на Западе является токсичной.

Напомним, Барских, который активно критикует СВО и нелестно говорит о России, заявил о новом этапе своего творчества. Макс взял псевдоним Mick Sunday, а также записал англоязычную песню под названием I feel good. Клип на композицию собрал крайне мало просмотров — всего 48 тысяч.