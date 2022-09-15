«Пусть народ решает»: втянут ли Грузию в конфликт с Россией?

Жители Грузии должны принять решение, нужно ли стране открывать «второй фронт» в конфликте с Россией. С сооответствующим заявлением выступил Ираклий Кобахидзе. По словам председателя партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия», Киев желает втянуть Грузию в конфликт с РФ.

Так Кобахидзе решил ответить на призывы «отвоевать» Южную Осетию и Абхазию, которые последовали от украинского правительства. На этот счет высказался политолог. По его словам, все хорошо понимают, какими будут результаты опроса. Даже оппозиция станет призывать голосовать против войны. Но, допустим, если даже они начнут агитацию за второй фронт назло властям, в обществе их воспримут как предателей.

Помимо всего прочего, проведение референдума требует немалых вложений. Лишних денег в стране пока нет. Также, уверен политолог, большинство грузин придерживаются умеренной позиции. Несмотря на то, что они симпатизируют украинцам, считают, что из-за боевых действий власти Украины делают неадекватные заявления.