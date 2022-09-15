«Пусть народ решает»: втянут ли Грузию в конфликт с Россией?

Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
Президент РФ Владимир Путин так и не осознал, что решение начать СВО на Украине было ошибкой. В этом уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Так политик
При крушении беспилотника в Ставропольском крае пострадали 6 человек. 14 сентября 2022 года дрон упал в Кендже-Кулаке (Туркменский район). После
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Российский певец, композитор, музыкант, 61-летний Сергей Пенкин объяснил, почему он не хочет выступать на Донбассе. Как призналася артист, ему больно
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине. По словам командира батальона «Восток», по большому счету усиление ВСУ
В настоящее время идут тяжелые боевые действия на линии соприкосновения в Херсонской области. Об этом сегодня вечером, 14 сентября, заявил Кирилл
Самое сильное обострение армяно-азербайджанского конфликта за последние 2 года поставило Ереван и Баку на грань новой полномасштабной войны. Из
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