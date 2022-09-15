«СП»: Грузия хочет очередной войны с РФ и готовит «второй фронт»

Недавно киевский режим обратилcя к грузинским властям с просьбой «открыть второй фронт» против РФ на территории Абхазии и Южной Осетии. Реакция народа оказалась молниеносной.

Так, Ираклий Кобахидзе предложил выяснить отношение грузинов к данному вопросу при помощи референдума. Политик заявил, что с помощью опроса «общество должно само решить».

За ним последовал Мамука Мдинарадзе. По заявлению генерального секретаря коалиции «Грузинская мечта», «те, кто делает подобные заявления, не думают о народе Грузии». Страна не будет вовлечена в конфликт между Украиной и РФ, а на референдуме граждане дадут ответ «за» или «против».

Если, например, грузинский народ проголосует за открытие так называемого «второго фронта», а правительство встанет на очередной конфронтационный путь, западные страны будут снабжать Грузию вооружением. Как ответит на это Россия.

Рамзан Кадыров не так давно намекнул, что расстояние от Тбилиси до Грозного менее 200 километров. А военная техника преодолевает это расстояние максимум за 5 часов. Так начнется опасная операция для Грузии под названием «Давление ради мира-2.0».