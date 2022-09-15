Стюардеса сделала фото в чулках в кабине пилота и произвела фурор в Сети

Стюардеса, которая сфотографировалась в кружевных чулках в самолете, вызвала настоящий фурор в Сети. Бортпроводница восхитила пользователей.

Девушка предстала в необычной позе в кабине пилота, чем взволновала интернет-пользователей. Фото было опубликовано в аккаунте @cabincrewonline в Инстаграм, который освещает досуг членов экипажей. На размещенном снимке видно, что стюардесса сидит в кресле пилота. При этом одну ногу девушка подняла на панель управления.

На борпроводнице черные туфли на высоком каблуке, а также бежевые кружевные чулки и белоснежная рубашка. Свой образ она дополнила длинными распущенными волосами, дорогими часами и золотым браслетом.

Стоит сказать, что пользователей восхитили внешние данные девушки. Подписчики написали огромное количество комментариев под постом, который набрал более 3-х тысяч лайков.



