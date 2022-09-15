В ЛНР сообщили, что союзные силы успешно отражают попытки ВСУ прорваться в республику

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В ЛНР сообщили, что союзные силы успешно отражают попытки ВСУ прорваться в республику
Политика
Фото из открытых источников

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР заявил, что все попытки прорваться на территорию республики не увенчались успехом.  ВСУ несет потери, а союзные силы отбивают неоднократные попытки войти на территорию республики.

ВС РФ успешно справляются с поставленными задачами и отбрасывают украинских солдат на прежние позиции. Все населенные пункты остаются под контролем России и союзных сил ЛНР, говорит Марочко.

В минувший понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник проинформировал Луганский информационный центр, что сообщения о эвакуации властей республики не соответствуют действительности. Как уточнил Пасечник, ведомства, министерства, городские и районные администрации продолжают работать. Он подчеркнул, что "продолжаются выплаты пособий, песний и зарплат без каких-либо задержек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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