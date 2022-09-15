В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"

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В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"
Санкт-Петербург
Фото: 78.mchs.gov.ru

Сентябрь в самом разгаре, а значит и «Месячник безопасности» тоже. Петербургские школьники получают не только новые знания по учебным дисциплинам, но и приобретают навыки культуры безопасного поведения. Во время занятий с представителями МЧС ребятам рассказывают о правилах пожарной безопасности в быту и школе, причинах и последствиях пожаров, разъясняют действия при обнаружении возгорания и эвакуации, а также учат оказывать первую помощь при ожогах и травмах и звонить в службу спасения, предостерегая от ложных вызовов . Кроме этого, старшеклассников обучают как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Для наглядности полученных знаний школьникам демонстрируют различные тематические фильмы и мультики и вручают памятки с правилам безопасного поведения. Не забывают сотрудники МЧС рассказать ученикам и о работе пожарно-спасательных подразделений, ведь одной из основных целей «Месячника безопасности» является популяризация профессий системы МЧС России. И кто знает, может именно эти мальчишки и девчонки станут новым поколением представителей «огненного» Министерства.

После изучения теория ребята обязательно переходят к практике во время учебной эвакуации. Под пристальным присмотром инспекторов государственного пожарного надзора и руководством своих педагогов они эвакуируются из здания в безопасное место. Тренировочная эвакуация – это проверка знания не только для учеников, но и для всего преподавательского состава, ведь именно на их плечи ложится забота о безопасности детей, пока они находятся в школе.

Для каждой школы разрабатывается своя легенда с учетом особенностей здания. Нередко тренировки проходят с привлечением пожарно-спасательной техники, давая возможность огнеборцам еще раз отточить свое мастерство при спасении людей и ликвидации возгораний в местах с массовым пребыванием людей.

Источник: 78.mchs.gov.ru

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