В семье сбажавшей из России певицы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова заподозрили разлад

Брак Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, похоже, дал трещину. По крайней мере, в этом уверены СМИ.

Разговоры о разладе в семье оперной певицы начались с того, что ее супруг начал выступления в РФ в то время, как его знаменитая жена категорически отказалась выступать в РФ, причем с самого начала после оглашения спецоперации. Зарубежные театры тоже отказались сотрудничать с популярной артисткой, у которой есть российское гражданство.

Как выснилось на днях, Эйвазова заметили на выступлении на сцене Большого театра, где он сыграл Германа в спектакле «Пиковая дама» Римаса Туминаса. Там Юсиф выступил два дня назад, 13 и 14 сентября. Еще одна постановка пройдет сегодня, 15 сентября.

Помимо всего прочего, Эйвазов запланировал проект в РФ с участником группы «Иванушки International». Пока о деталях не сообщается.