В украинской Верховной Раде рассказали, когда планируют закончить спецоперацию

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В украинской Верховной Раде рассказали, когда планируют закончить спецоперацию
Политика
Фото из открытых источников

В украинской Верховной Раде (ВР) рассказали, когда планируют закончить специальную операцию, которая проходит на территории  страны. О намерениях Киева проинформировала депутат Кира Рудик.

Из заявления главы партии «Голос» в эфире Sky News следует, что украинское правительство рассчитывает, что СВО Российской Федерации будет вскоре закончена в пользу ВСУ. Причем, говорит политик, произойдет это еще до наступления зимы.

По словам представителя ВР, в планах у Киева забрать как можно больше территорий у ВС РФ до начала зимнего периода.

«Зимой нам будет намного проще удержать. В этот период невозможно вести активные  боевые действия ни русским, ни украинским военным», — рассказала депутат.

Добавим, что Россия укрепляет первую линию обороны в Запорожье и ДНР. ВС РФ в настоящее время перемещают резервы.

Войска также обстреливают позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения. Они перегруппировывают силы и проводят с воздуха разведку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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