Военкор Леонков считает, что Германия уже поставила РСЗО MARS II Украине

Военкор Алексей Леонков считает, что Германия уже поставила РСЗО (реактивные системы залпового огня) MARS II на Украину. Об этом эксперт заговорил сегодня, 15 сентября.

«MARS II, а также MRLS, применялись в харьковском наступлении, они били из Чугуева. Много прилетов, сделанных по Балаклее и Купянску, свидетельствуют, что было массовое использование ракет, подходящих и к HIMARS. Считалось, что это были HIMARS, но у них нету так много установок, чтобы нанести такие массированные удары», — заявил Леонков.

Как предполагает военкор, РСЗО MARS II ВСУ используют в зоне СВО, а новые поставки могут быть применены Киевом в определенных моментах.

«В случае украинского наступления на каком-нибудь участке фронта, РФ в огневой мощи сможет создать перевес», — говорит Леонков.