Военкор Шурыгин рассказал об обстановке на освобожденных территориях Донбасса

ВС РФ и подразделения ЛДНР продолжают продвигаться в Донецком направлении. Вчера стало известно об освобождении войсками Николаевки и Николаевки Второй (недалеко от Бахмута). Военкор Владислав Шурыгин рассказал о важности этого направления.

«Контроль всех освобожденных поселков существенно затруднит снабжение ВСУ в Артемовске. Если будет создана угроза окружения, украинцы из города уйдут сами. Подобное мы видели уже в иных населенных пунктах. Это, к слову намного эффективнее, чем просто атаковать в лоб и ежедневно штурмовать город», — говорит эксперт.

Шурыгин считает, что пока для создания котла возле Артемовска нет предпосылок, и ВС РФ еще нужно поработать. ВСУ будут всячески препятствовать этому, включая проведение новых контратак.

Также добавим, что после последних атак на херсонском направлении украинские солдаты могут испробовать оборону на прочность на иных участках фронта. Таким образом Вооруженные силы проведением слабых атак ищут новые участки, заключил военкор.