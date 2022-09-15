Военный обозреватель КП Баранец: «Скрытая мобилизация в РФ уже идет»

Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных военных.

По словам эксперта, в Генштабе не говорят о необходимости всеобщей мобилизации. Однако Баранец предполагает, что при ухудшении ситуации она может начаться, при этом «неизбежной» она не будет.

«Нам в Курской области следует устраивать территориальную оборону для того, чтобы ловить диверсантов, которыми область буквально кишит. Нужно взять под круглосуточную охрану все нефтебазы, стратегические объекты, ж/д линии, а также электростанции. Удвоить или утроить нашу противовоздушную оборону. Однако объявлять мобилизацию пока рано. У нас она идет в скрытой форме за счет формирования добровольческих отрядов. В первую очередь мобилизуют солдат, которые ранее держали оружие в руках, в том числе контрактников и офицеры запасов. Это является золотым фондом добровольческих отрядов. Парни отправляются на полигони, где проводится основательная подготовка» ,- заявил военный обозреватель.