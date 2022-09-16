«Люблю и никогда не предам»: новый поклонник Пугачевой рассказал о своих чувствах

53-летний российский дизайнер Игорь Гуляев признался в своих чувствах к Алле Пугачёвой. Он очень тепло высказался в адрес Примадонны, которая вернулась в РФ без мужа-комика Максима Галкина. Мужчина не чает души в своей музе.

По признанию самого модельера, он «влюбился» в легендарную Аллу Борисовну еще в 5 лет. Дмитрий восхищается Народной артисткой. Он считает 73-летнюю певицу самым добрым, светлым, теплым человеком.

«Люблю, и никогда ее не предам. Влюбился в нее еще в пять лет, когда впервые увидел концерт по телевизору. Она пела песню «Посидим, поохаем». Восхищаюсь Аллой Борисовной, она невероятная, легендарная, не зазвездившаяся, самая крутая. Пугачёва желает стране только процветания», – разоткровенничался дизайнер.

Напомним, Игорь много лет дружит с Примадонной. Нередко исполнительница появляется в нарядах Гуляева. Одежду дизайнер создает лично для Примадонны эстрады.