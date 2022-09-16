«Люблю и никогда не предам»: новый поклонник Пугачевой рассказал о своих чувствах

Image 16+
«Люблю и никогда не предам»: новый поклонник Пугачевой рассказал о своих чувствах
Знаменитости
Фото из открытых источников

53-летний российский дизайнер Игорь Гуляев признался в своих чувствах к Алле Пугачёвой. Он очень тепло высказался в адрес Примадонны, которая вернулась в РФ без мужа-комика Максима Галкина. Мужчина не чает души в своей музе.

По признанию самого модельера, он «влюбился» в легендарную Аллу Борисовну еще в 5 лет. Дмитрий восхищается Народной артисткой. Он считает 73-летнюю певицу самым добрым, светлым, теплым человеком.

«Люблю, и никогда ее не предам. Влюбился в нее еще в пять лет, когда впервые увидел концерт по телевизору. Она пела песню «Посидим, поохаем». Восхищаюсь Аллой Борисовной, она невероятная, легендарная, не зазвездившаяся, самая крутая. Пугачёва желает  стране только процветания», – разоткровенничался дизайнер.

Напомним, Игорь много лет дружит с Примадонной. Нередко исполнительница появляется в нарядах Гуляева. Одежду дизайнер создает лично для Примадонны эстрады.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Александр Мохов заявил, что его жену внесли в черный список на Украине за молчание об СВО

Сегодня, 09:50

«Люблю и никогда не предам»: новый поклонник Пугачевой рассказал о своих чувствах

Сегодня, 09:32

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

Вчера, 21:33

Певица Клава Кока объявила войну СМИ за порочащие ее честь публикации

Вчера, 21:24

Потолстевшая певица Наташа Королева удивила публику своим внешним видом

Вчера, 11:44

Продюсер Рудченко сравнил перспективы певца Макса Барских на Западе с дыркой от бублика

Вчера, 11:27

Герцогиня Меган Маркл не смогла сдержать радости при виде королевы Елизаветы II в гробу

Вчера, 11:14

В семье сбажавшей из России певицы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова заподозрили разлад

Вчера, 11:04

Кедми заявил, что Молдавия и Украина могут уже завтра напасть на Приднестровье

Вчера, 08:50

Стюардеса сделала фото в чулках в кабине пилота и произвела фурор в Сети

Вчера, 08:31

Лайма Вайкуле попросила молиться о ее здоровье после слухов о рецидиве рака груди

14-09-2022, 20:50

Украинская певица Светлана Лобода присвоила себе титул артистки номер один в России

14-09-2022, 20:32

Сарик Андреасян впервые высказался о творчестве покинувшего Россию Валерия Меладзе

14-09-2022, 20:19

Озвучена новая версия насчёт исчезновения Алисы Казьминой

14-09-2022, 20:06

Вскрылись страшные подробности о смерти королевы Елизаветы II

14-09-2022, 12:19

39-летний Сергей Лазарев впервые приназлся, что столкнуся с кризисом среднего возраста

14-09-2022, 11:25

Светлана Лобода заявила, что информация о сотрудничестве с Первым каналом является ложной

14-09-2022, 09:32

49-летняя Юлия Высоцкая избавляется от морщин с помощью стоградусного мороза в криосауне

14-09-2022, 09:00

Музыкальный критик Сергей Соседов обнаружил грубейшие ошибки в песнях Аллы Пугачевой

13-09-2022, 20:25

Актер Алексей Панин сказал, что вернется в Россию при определенных условиях

13-09-2022, 19:57

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Стремоусов показал боевиков ВСУ, «ворвавшихся» в Херсон
  • 13-09-2022, 21:00

Стремоусов показал боевиков ВСУ, «ворвавшихся» в Херсон

Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.

МК: эксперт Дандыкин разъяснил, как в Ставропольском крае РФ оказался беспилотник
  • 14-09-2022, 21:47

МК: эксперт Дандыкин разъяснил, как в Ставропольском крае РФ оказался беспилотник

При крушении беспилотника в Ставропольском крае пострадали 6 человек. 14 сентября 2022 года дрон упал в Кендже-Кулаке (Туркменский район). После

Канцлер Шольц заявил Путину, что решение начать СВО на Украине было ошибкой
  • 14-09-2022, 21:06

Канцлер Шольц заявил Путину, что решение начать СВО на Украине было ошибкой

Президент РФ Владимир Путин так и не осознал, что решение начать СВО на Украине было ошибкой. В этом уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Так политик

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор
  • 14-09-2022, 21:10

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея

Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация
  • Вчера, 20:55

Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация

Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных

14 сентября аэропорт Волгограда внезапно перестал принимать и отправлять самолеты
  • 14-09-2022, 17:21

14 сентября аэропорт Волгограда внезапно перестал принимать и отправлять самолеты

В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации

Новости партнеров
Новости партнеров
Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация
  • Вчера, 20:55

Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация

Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных

14 сентября аэропорт Волгограда внезапно перестал принимать и отправлять самолеты
  • 14-09-2022, 17:21

14 сентября аэропорт Волгограда внезапно перестал принимать и отправлять самолеты

В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
  • Вчера, 21:33

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".

Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине
  • 14-09-2022, 17:30

Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине

Александр Ходаковский назвал плюсы от использования оружия НАТО на Украине. По словам командира батальона «Восток», по большому счету усиление ВСУ