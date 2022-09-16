Александр Мохов заявил, что его жену внесли в черный список на Украине за молчание об СВО

Александр Мохов, знаменитый российский и советский актер, дал интервью, в котором рассказал о своей супруге. Оказывается, уроженка Украины, актриса Ирина Огородник, была внесена в черный список на родине из-за молчания касательно спецоперации.

Мохов уточнил, что украинские власти настаивали на том, чтобы женщина заняла антироссийскую позицию по отношению СВО. Но она отказалась, и оказалась врагом.

"Жену внесли в черный список Украины. А знаете ли, за что? За молчание. Они ждали, чтобы она заняла антироссийскую позицию. Но Ира сказала, что если я что-то скажу, буду хорошая у вас. Но тогда у меня будут проблемы там, где я живу. У меня есть сын, кто им будет заниматься, папа? У них, оказывается, есть тема: внести в черный список за молчание", — признался Александр.

Актер добавил, что на фоне происходящего конфликта между странами у его семьи есть проблемы с родственниками супруги, которые сейчас находятся на Украине.

«Мы с супругой за нашу страну, а они — за свою. Но мы умные люди, найдем взаимопонимание. Для меня Украина - вторая родина. Я болезненно отношусь к тому, что там сейчас происходит. При этом я патриот страны. Люблю безумно Россию. Ирине тоже нравится Россия. Но на Украине у нее папа, мама, сестры, как можно отречься от этого? Не хочу влезать в политику», — добавил артист.