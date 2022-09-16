Боррель: многие в Европе против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину

Многие политики и жители Европы выступают за отмену антироссийских санкций. Также они против поставок оружия Украине. С сооответствующим заявлением для испанского идания La Vanguardia сделал Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии прокомментировал решения ЕС ввести меры против РФ и поставлять оружие ВСУ:

"Есть немало людей, которые выступают против этих решений", - заявил Боррель.

По словам дипломата, такие люди даже есть в его социально-экономическом окружении. Они уверены в затягивании разрешения конфликта и в неэффективности санкций. Политик таже отметил, что Евросоюз не планирует отказываться от своей тактики, поэтому призвает стойко выдерживать последствия выбранной политики.

"Сейчас нужно выдержать последствия этой войны. Это видно по ценам на продукты питания и энергию. Н то, что сейчас происходит, доказывает нашу правоту. Стратегия, которой мы следуем: военная поддержка для Украины, чтобы она могла защищаться, санкции против экономики РФ, чтобы ее ослабить и изолировать, оправдана, - добавил Боррель.