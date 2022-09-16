Эксперт: «Изменение маршрутов автобусов должно быть завершением транспортной реформы Смольного, а не началом»

Изменение маршрутов автобусов должно быть завершением транспортной реформы Смольного, а не началом, считает главный редактор «Сенсаций.Нет», транспортный журналист Александр Фролов.

Специалист объяснил, почему петербуржцы ругают реформу Смольного, которая стартовала 1 апреля и с чего нужно было начинать, чтобы все нововведения прошли гладко и незаметно.

Фролов обратил внимание на топовую новость о том, что на остановке «Арцеуловская аллея» в Приморском районе скопилось огромное количество народу. Отвечая на вопрос: «почему так произошло?» представители Комтранса сказали банально просто: «осень, все возвращаются из отпусков, поэтому и пробки».

Однако корень проблемы, по словам редактора «Сенсаций.Нет», лежит гораздо глубже.

«И здесь от лица транспортного журналиста (ни в коем случае не претендуя на безусловность своего мнения) хотелось бы дать совет уважаемому губернатору Александру Беглову и всему Смольному», - написал Фролов.

Транспортная реформа должна была проходить вот в следующем порядке, продолжил журналист: строительство метро на окраинах; организация скоростного трамвая на тех окраинах города, где метро в обозримом будущем не предусматривается; выдача разрешений на строительство жилищных комплексов на «Парнасе», в Шушарах, в районе Ржевки, Комендантского и Шуваловского проспектов и т.д.; организация городской электрички; организация сети выделенных полос на дорогах общего пользования и введение огромных штрафов за выезд на эти полосы; ввод платной парковки в центре города с постепенным увеличением зоны платной парковки и организация велодорожек в том же центре города; полная реконструкция действующих трамвайных путей; замена троллейбусов на электробусы; организация сети газозаправочных станций на СПГ.

И только после реализации всего вышеизложенного, по словам редактора, Смольный должен был запретить маршрутки и изменить пути следования действующих автобусов.

Транспортный журалист подчеркнул, что автобусы в пятимиллионном мегаполисе должны стать некими «шаттлами», которые бы доставляли людей от станций трамвая или электрички до метро и обратно. Создав автомобилистам максимально неудобные условия – когда машину поставить негде, а он с завистью наблюдает, как мимо проносятся электробусы с автобусами, везущие людей к ближайшей станции метро, последние добровольно пересядут на общественный транспорт. Однако в Петербурге и с заправками проблема.

Фролов отмечает, что Смольный начал реализовывать транспортную реформу не в том порядке, поэтому и проблем столько возникло: то ломаются, то загораются, то в ДТП попадают.

«Поэтому и «народ всю эту реформу… простите, «новую модель транспортного обслуживания» и ругает», — заключил он.