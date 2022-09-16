Коротченко призвал немедленно ударить по центрам принятия решений на Украине

ВСУ ударили в здание Генпрокуратуры Луганска. Источники сообщают, что скончался генпрокурор ЛНР. Сергей Горенко погиб в результате взрыва. В его кабинете было заложено взрывное устройство.

Эксперт «МК», являющийся главным редактором журнала «Национальная оборона», призвали ударить по центрам принятия решений на Украине. Игорь Коротченко считает, что остановить Киев смогут ответные удары по украинской инфраструктуре:

«Российские удары по объектам критической инфраструктуры должны быть постоянными и масштабными, не такими как мы видим сейчас. Главной целью является ослабление режима В.Зеленского, а также лишение возможности ВСУ оказывать сопротивление, маневровать резравами и продолжать получать снабжение», - говорит эксперт.

«Следовательно, речь идет об объектах критической инфраструктуры, мостах, ТЭЦ, объектах энергоснабжения, коммуникационных центрах, центрах принятия решения. И это абсолютно легитимные и законные цели», - добавил Коротченко.