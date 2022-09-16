Наргиз Закирова перехитрила Максима Фадеева, исполнив запрещенную песню продюсера в Узбекистане

Ранее сообщалось, что Наргиз Закировой въезд в Россию запрещен. Также нельзя певице исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева. Но исполнительница нашла выход из положения, перехитрив продюсера.

Наргиз начала исполнять композиции Фадеева на родине в Узбекистане. При этом спор об авторских правах на хиты продолжается. Продюсер угрожает скандально известной артистке уголовным делом за исполнение своих песен, но певицу, похоже, такие заявления продюсера не останавливают.

Между тем, по словам адвоката Фадеева Андрея Булова, привлечь к ответственности Наргиз не получится. Чтобы наказать звезду, иск нужно подать на территории Узбекистана, где сейчас она проживает. Сам Максим Олександрович не дает никаких комментариев. Добавим, что контракт расторгнул продюсер. Поговаривали, причиной такого решения стало увлечение Наргиз алкоголем.

