Новый клип рэпера Оксимирона на песню «Ойда» попросили проверить на экстремизм после публикации

Общественным движением «Зов народа» было направлено обращение в СК Санкт-Петербурга. Специалисты попросили проверить новый клип известного рэпера Оксимирона (Oxxxymiron) на песню «Ойда» на экстремизм. Примечательно, но произошло это через пару часов после публикации ролика на YouTube.

Издание выложило копию заявления, которое было отправлено Александру Бастрыкину, главе СКР. Авторы заявления просят проверить рэпера на наличие действий, которые направлены против РФ, на поддержку украинцев.

Стоит сказать, что после начала СВО Oxxxymiron отменил все концерты и уехал из России. Певец даже провел благотворительный тур, направленный на поддержку людей, пострадавших от конфликта на Украине.

Отметим, клип на песню «Ойда исполнитель выпустил 16 сентября. Несколько дней назад артист приехал в РФ, чтобы снять видеоролик. Съемки музыкант проводил в Санкт-Петербурге.

Новое видео, которое сегодня было опубликованное на YouTube, начинается с новостей о «запрещенных» в России артистах. В композиции Оксимирон поет о потери дома, эмиграции и ядерной войне.

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