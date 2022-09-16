Пентагон: США ожидают продолжения очень тяжелых боев на Украине

США ожидают, что в ближайшее время на Украине будут продолжаться очень тяжелые бои. По словам пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера, несмотря на это Америка продолжит помогать Киеву.

Я не хочу заниматься предположениями, говорить о сроках завершения конфликта. Мы видели, что ВСУ добились успехов, поэтому продолжаем фокусировать свое внимание на поддержке украинцев в этой борьбе. Но ожидается, что дальше будут очень тяжелые бои, — отметил Райдер.

По словам генерала, конфликт между странами может стать коротким, если российские власти «примут правильное решение» и выведут свои войска из Украины.

Также г-н Райдер заявил, что на протяжении 2-х месяцев Киев получит два зенитно-ракетных комплекса (РЗК) NASAMS. Представитель Пентагона добавил, что Штаты не опасаются истощения запасов вооруженя из-за военных поставок Украине.