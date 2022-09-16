Пентагон заявил: США не боятся истощения запасов из-за поставок вооружения Украине

США заявили о готовности поддерживать далее Украину военными поставками. Америка не боится истощения запасов вооружения, поскольку боеготовность страны от помощи Киеву не пострадает. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне заявили, что не видят препятствий для дальнейшей помощи Украине. Позицию Минобороны США на пресс-конференции озвучил Патрик Райдер.

«Наша боеготовность не находится под угрозой. Мы уверены в продолжении поддержки Украины в ее борьбе», - заявил американский генерал.

Райдер подчеркнул, что в предоставлении военной поддержки Киеву участвуют несколько стран. Эта помощь является результатом «международных усилий», а поставки вооружения носят коллективный характер.

При этом США вместе с союзниками решают, «какие типы оружия в дальнейшем предоставить ВСУ».