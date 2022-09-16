Петербургские вузы получат федеральные гранты на создание и развитие «Предпринимательских Точек кипения»

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Петербургские вузы получат федеральные гранты на создание и развитие «Предпринимательских Точек кипения»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Пять петербургских вузов, в которых ранее были созданы Точки кипения, вошли в число победителей федерального конкурса грантов.  Это Санкт‑Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт‑Петербургский политехнический университет Петра Великого, Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова и Санкт‑Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Каждый из вузов получит грант на три года в размере 3,3 миллиона рублей на развитие нового формата – создание и развитие «Предпринимательских Точек кипения».

«Благодаря федеральным грантам на базе наших вузовских Точек кипения появятся пространства для развития студенческого предпринимательства. Это позволит молодежи уже во время учебы параллельно с основной специальностью получить ценный опыт в сфере бизнеса. Выпускники вузов, квалифицированные специалисты смогут применить полученные знания для создания своих предприятий», - отметил губернатор Александр Беглов.

Всего в общероссийском конкурсе победили 60 вузов из 42 российских регионов. Участие в отборе принимали университеты, которые имеют опыт развития технологического предпринимательства и на базе которых уже функционируют Точки кипения.

В первый год реализации программы каждый университет получит 791 тысячу рублей, а во второй и третий годы - 1,1 млн и 1,4 млн рублей. Эти средства можно использовать на необходимое оборудование и программное обеспечение, оплату труда наставников и экспертов и другие расходы, связанные с созданием и организацией работы «Предпринимательских Точек кипения».

Победители конкурса также получают доступ к цифровым сервисам экосистемы организатора конкурсного отбора - АНО «Платформа НТИ».

На сегодняшний день в Петербурге действуют 6 вузовских «Точек кипения». В их число, помимо перечисленных пяти, входит также Российский государственный педагогический университет им.А.И. Герцена.

В городе также открываются Точки кипения на базе учреждений среднего профессионального образования. В мае 2022 года в Колпино начала работу первая в России Точка кипения на базе Академии промышленных технологий. Планируется, что в октябре откроются еще две – в Санкт‑Петербургском техническом колледже управления и коммерции по направлению «механотроника и робототехника», а также на базе Петровского колледжа по теме «судостроение и кораблестроение». Эти пространства коллективной работы над проектами будут поддержаны из городского бюджета. Всего на поддержку Точек кипения за последние три года из городского бюджета выделено 60 млн рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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