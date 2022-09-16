Пищевое отравление учеников стало одной из главных бед школьного питания в Петербурге

Создатель паблика «Школьный ревизорро» Снежана Еклема в интервью общественному активисту по вопросам школьного питания Павлу Бойченко рассказала, что соотношение «цена-качество» общественного питания в школах Санкт-Петербурга на данный момент складывается не в пользу учеников и их родителей.

Общественное движение «Школьный ревизорро» объединяет неравнодушных родителей, которые следят за качеством питания в школах и детских садах Северной столицы и стараются повысить его качество.

По словам Еклемы, она решила создать «Ревизорро» после того, как как ее ребенок сам отравился в образовательном учреждении. Случилось это в школе №601 Приморского района, куда питание поставлял частный пищекомбинат «Фирма Флоридан». При этом ее инициативу поддержали многие петербуржцы.

Создатель паблика заметила, что в последнее время пищевое отравление детей стало одной из главных проблем школьного питания в Петербурге. Подобные случаи и другие крупные нарушения были зафиксированы в гимназии №85 Петроградского района, где поставщиком еды работает все тот же «Флоридан», и в школе №575 в Приморском районе, которую лично открывал губернатор Петербурга Александр Беглов. Поставщика в этом учреждении назначили без конкурса.

«Также садик №55 Фрунзенского района (поставщик питания – ООО «Продрезер») Кадетская школа (поставщик питания – ООО «Артис-Детское питание»), там идет до сих пор борьба родителей и администрации самой гимназии. Не слышат они друг друга. И также еще школа №575 Приморского района (поставщик питания – «Фирма Флоридан»), где мы с вами были и приезжали, где родители собирали подписи самостоятельно», — заявила Снежана Еклема.

Собеседники отметили, что чиновники Смольного предпочитают игнорировать проблемы в сфере школьного питания Петербурга, чем не гнушаются пользоваться недобросовестные поставщики.