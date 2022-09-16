Появились первые подробности взрыва в Генпрокуратуре ЛНР в центре Луганска

В здании генпрокуратуры ЛНР (Луганской Народной Республики), которая расположена в центре города, произошел мощный взрыв. По данным источников, было взорвано самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня, 16 сентября, в кабинете генерального прокурора ЛНР произошел хлопок. ЧП произошло около 11:30 (мск). В результате Сергей Горенко погиб.

На кадрах с места инцидента видны повреждения более пяти окон на третьем этаже. По предварительной информации, на месте работают саперы, а также экстренные службы ЛНР. Все сотрудники прокуратуры смогли покинуть здание.

Напомним, ранее Андрей Марочко проинформировал о взрыве в здании пропукаруры. По словам офицера Народной милиции ЛНР, есть погибшие. Также чиновник выложил первые кадры с места события.

О точном числе пострадавших пока не сообщается.