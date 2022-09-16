Политолог Максим Жаров перечислил 3 сценария развития СВО ВС РФ на Украине

Существует 3 сценария развития спецоперации на Украине. О дальнейшем развитии ситуации поразмышлял политолог Максим Жаров. После успеха ВСУ под Харьковом, спланированного НАТО, наступила неопределенность, отмечает эксперт.

«Наиболее вероятный сценарий развития событий - это „замораживание“ конфликта на осенне-зимний период, поскольку в нем заинтересованы две стороны. Вторым возможным вариантом является инфраструктурная война между НАТО и РФ, ведь стороны перешли к проведению ударов по объектам инфраструктуры, что спровоцирует эскалацию конфликта на Украине», — пишет Жаров в telegram-канале «Незыгарь».

По словам политолога, третьим, но наименее вероятным вариантом развития событий, считается «обнуление» конфликта из-за форс-мажора. Такой исход пока не стоит исключать, заключил г-н Жаров.