Политолог Максим Жаров перечислил 3 сценария развития СВО ВС РФ на Украине

Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов.
При крушении беспилотника в Ставропольском крае пострадали 6 человек. 14 сентября 2022 года дрон упал в Кендже-Кулаке (Туркменский район). После
Президент РФ Владимир Путин так и не осознал, что решение начать СВО на Украине было ошибкой. В этом уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Так политик
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея
Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Антальи. Причиной этого является срочное закрытие воздушного пространства. По инфомации
Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".
Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си
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