В вопросе мобилизации главным моментом является мобилизация системы государственного управления - военного и гражданского для того, чтобы страна могла успешно выполнять функции в более сложных условиях, пишет REGNUM.

Президен Путин пользуется у граждан РФ большим авторитетом. Именно с ним связаны огромные надежды на победу в конфликте с Западом. Ради совей родины россияне готовы пойти на многое, но у них свои ожидания тоже есть.

Они ожидают, что мобилизация начнется с мобилизации власти и бизнес-элиты. Люди желают справедливости, поэтому оценивают СВО как восстановление справедливости. Но восстановление справедливости на терротории Донбасса невозможно без восстановления справедливости в России. В обществе ждут разворота социально-экономической модели к интересам обычных людей, открытых разговоров и чесности.

Людей раздражает ведение боевых действий ВС РФ «одной рукой». Помими самоорганизации в военном деле, помощи представителей сознательного бизнеса и здоровой инициативы граждан, к которой активно призывают лидеры, основные функции должны выполнять Вооружённые силы Российской Федерации и их командование.



