РВ: РЛС «Небо-СВУ» ВС РФ работает круглосуточно для обнаружения воздушных целей ВСУ

Радиолокационная станция «Небо-СВУ» одновременно может обнаруживать до 300 летающих объектов. Эскадрилья российских военных работает в круглосуточном режиме для обнаружения и уничтожения воздушных целей противника. Об этом пишет «Русская Весна».

В видео РВ представлен эпизод из боевой работы эскадрильи. Система обнаруживает тактические летательные аппарта врага и сразу же отдает приказ их сбить.

Затем воспроизводится сообщение о том, что цель была уничтожена. Министерство обороны РФ рассказывает о результатах работы станции на брифинге, при этом все видеорилики заменяет краткими цифрами, говоря, что истребители ВСУ были уничтожены.

«Небо-СВУ» одновременно обнаруживает до 300 летающих объектов разных размеров. Речь идет как о многоцелевых ракетах, так и о тактических самолетах на расстоянии более, чем 400 км.

Для справки: 1Л119 «Небо-СВУ» создана на базе базе «Неба-СВ». У этой РЛС иная элементная база, трехкоординатная. У нее также повышенные характеристики. Увеличены дальность, точность обнаружения целей и помехоустойчивость.