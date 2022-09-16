Стало известно, кто из звездных коллег пришел проститься с режиссером Сергеем Пускепалисом

Вчера, 22 сентября, в Ярославле состоялась траурная церемония прощания с известным режиссером и актером Сергеем Пускепалисом. А сегодня стало известно о том, кто из звездных коллег пришел проститься с покойным артистом.

Во-первых, далеко не все знаменитости, которые публично оплакивали режиссера, писали душераздирающие посты и горевали в соцсетях, пришли проститься с ним. Из коллег на прощании заметили только Андрея Мерзликина, Алексея Дмитриева, Сергея Степина и актеров Театра драмы им. Ф. Волкова.

"Он всех объединил, и не только из-за театра. Мы семьями дружили, вместе работали в других театрах. Мы благодарны Сергею за все, что он сделал для театров Ярославля, Москвы и Саратова. Он был душой любого спектакля. Его любила и администрация театра, и актеры. Он ведь придумал прекрасную традицию — сажать деревья перед началом каждого сезона", — вспоминает Степин.

Андрей Мерзликин, который тоже не проигнорировал церемонию, проводить в последнюю путь Пускепалиса пришел с портретом Сергея. Он и возглавил траурную процессию.