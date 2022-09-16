Видео: Украинские астрономы ГАО НАНУ проинформировали о массовом скоплении НЛО над Киевом

Украинские астрономы из ГАО НАНУ (Главная астрономическая обсерватория) проинформировали о массовом скоплении НЛО над Киевом.

NewYorkPost пишет, что станции наблюдения за метеорами, которые размещены в Киеве, все чаще фиксируют "многочисленные неопознанные летающие объекты". При этом неопознанные объекты летают с огромной скоростью.

"Мы повсюду их видим, наблюдаем значительное количество объектов, природа их непонятна", - говорят астрономы.

Сообщается, что специалисты фиксировали как одинокие объекты, так и целые группы. Речь идет о двух разных типах НЛО - "космических" и "фантомных". В частности, "космические" - это светящийся объект, который кажется ярче на фоне неба. А "фантомный" - это объект с черным телом, которое поглощает излучение, попадающее на него.

"Чтобы распознать тело, нужно четыре десятых секунды. Обычные фотографии и видео также не зафиксируют пришельцев. Чтобы обнаружить неопознанные воздушные явления, необходимо точно настроить оборудование. Прежде всего, это выдержка, частота кадров и динамический диапазон", - заключили работники ГАО НАНУ.

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